Volley serie B e C femminile e maschile. Doppio ko per Massa e Cervia. Pietro Pezzi a -6 dalla vetta

Turno piuttosto negativo per il volley nostrano nelle serie minori. Nel girone F di B2 femminile doppia battuta d’arresto per le ravennati anche se il Massa sfiora l’impresa contro il De Mitri di Porto San Giorgio, terzo in classifica, ora con 42 punti assieme al Soliera. Le marchigiane s’impongono rimontando il vantaggio iniziale di due set a zero delle massesi: 3-2 (17-25, 22-25, 25-16, 25-20, 15-13). Più doloroso il 3-1 (16-25, 26-24, 25-22, 25-19) rimediato dal My Mech Cervia a Pesaro contro il Battistelli che aveva gli stessi punti delle cervesi prima di scendere in campo. Disastro per le ravennati nel girone B di serie C maschile: sono tutte sconfitte, anche con formazioni di minor valore in classifica.

Due le battute d’arresto casalinghe, delle due formazioni meglio piazzate: Pietro Pezzi-Forlimpopoli 1-3 (19-25, 23-25, 25-21, 23-25) e Consar-Arredo Uno 1-3 (14-25, 22-25, 25-21, 26-28), Pietro Pezzi così a -6 dalla capolista Paolo Poggi e Consar sempre terza con 40 punti ma raggiunta proprio dall’Arredo Uno. Perdono in trasferta, piuttosto nettamente, l’Orbite in casa dell’Idea Volley (0-3; 23-25, 20-25, 17-25), appena 11ª in classifica e a Cesenatico (ora 9º, raggiunto l’Orbite) la Conad San Zaccaria Atlas: 3-0 (25-17, 25-20, 27-25) Decisamente meglio va nel girone C di serie C femminile. Infatti, continua il dominio della Fenix Faenza, sempre prima (52 punti, +6 sul Bellaria) che si impone 3-0 (25-15, 25-23, 25-13) sull’Ostellato. Da segnalare la seconda vittoria stagionale della Vamb che batte 3-2 (18-25, 25-22, 25-16, 14-25, 15-12) il Project System Rimini. Successo anche per i Portuali che vincono 3-1 (25-20, 25-12, 15-25, 25-14) il derby di Lugo con la Liverani. Doppia sconfitta esterna per Bagnacavallo e Russi, rispettivamente contro Riviera (3-0; 25-11, 25-10, 25-10) e Bellaria (3-2, 23-25, 24-26, 26-24, 25-5, 15-12) In serie D maschile (girone C): Pietro Pezzi Next Gen-Bcc Romagnolo 3-1 (25-16, 25-21, 18-25, 25-18) e Savena-Consar 3-0 (25-10, 25-18, 25-16). Nel girone E femminile: Figurella-Mosaico 3-0 (25-12, 25-19, 25-15), Unica-Alfonsine 3-2 (25-20, 25-21, 22-25, 21-25, 15-12), Fenix-Santarcangelo 3-1 (31-29, 25-20, 21-25, 25-22) e Ke Car-Fusignano 3-0 (25-8, 25-19, 25-20).

u.b.