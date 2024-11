VolleY SERIE B E C. Futura tenta lo sgambetto alla prima in classifica

Sfida ostica per la Npsg Trading Logistic che nella nona giornata del campionato di Serie B maschile ospiterà al ’PalaMariotti’ il Kerakoll Sassuolo, terza forza del girone D. L’appuntamento è fissato per domani alle 17. Scendendo di categoria in Serie C maschile la Vdm Mulattieri nel 5° turno sarà impegnata in trasferta contro il Colombo Progetto Voltri, oggi alle 18 ai ’Capannoni Ex Ansaldo’ di Genova. In Serie C femminile la Pallavolo Futura tornerà a giocare in casa contro l’Hotel Villa Levi di Diano Marina stasera alle 21 a Ceparana (7ª giornata). Le avversarie condividono con il Cogovalle la vetta e sono un mix di esperte e giovani giocatrici, che puntano a migliorare il terzo posto della passata stagione e che grazie ad una neonata collaborazione con l’Imperia Volley sono destinate a portare buoni risultati soprattutto nel giovanile. Coach Garfagnini ha lavorato in settimana soprattutto sulla tecnica correggendo le mancanze nella fase difensiva. Pronta ormai al rientro il capitano Michelle D’Ascoli.

Ilaria Gallione