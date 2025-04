Volley serie B e C. Ok la ’Pietro Pezzi’

Vittorie e sconfitte, come sempre, nel weekend del volley nostrano di serie B, C e D. Nel girone F di serie B2 femminile poca fortuna per la My Mech Cervia che cade 3-0 (25-20, 25-17, 25-18) in casa dell’Arbor Reggio Emilia, quinta forza del campionato. Va decisamente meglio al Massa, ottavo nel torneo con 29 punti (contro i 23 di Cervia) ma l’avversario era il derelitto Megavolley, ancora a secco di punti in campionato: 3-0 (25-9, 34-32, 25-22). Nel girone B di serie C maschile, dopo la sconfitta contro Forlimpopoli, che l’ha allontanata dal primo posto, riprende la corsa della Pietro Pezzi in casa dei ferraresi del Niagara, travolti 3-0 (25-17, 25-15, 30-28) a domicilio. Pezzi sempre seconda ma a -6 dai bolognesi della Paolo Poggi che fa sua 3-0 (25-21, 28-26, 25-20) la gara contro i giovani ravennati della Consar, ora quarti staccati dall’Arredo Uno. Cade anche l’Orbite, in casa contro Viserba, ottava in classifica: 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 18-25). Bene la Conad San Zaccaria Atlas che fa sua 3-1 (25-16, 25-15, 21-25, 27-25) la partita con i bolognesi Idea Volley che la precedeva in classifica e ora è sotto di 2 punti.

Nel girone C della C femminile due i derby: Portuali-Vamb 3-2 (19-25, 25-23, 19-25, 25-13, 15-10) e Russi-Liverani Lugo 3-2 (25-16, 19-25, 22-25, 25-18, 15-13) mentre la Fenix Faenza mantiene la vetta vincendo 3-2 (25-27 25-23, 28-26, 22-25, 15-8) in casa del Volley Castello. Infine: Ostellato-Fulgur Bagnacavallo 3-0 (25-23, 25-21, 25-23). In serie D maschile: Soliera-Pietro Pezzi Next Gen 0-3 (18-25, 18-25, 18-25), Consar-Portomaggiore 3-0 (25-22, 31-29, 31-29). In quella femminile: Mosaico-Cattolica 0-3 (19-25, 19-25, 14-25), Alfonsine-Fenix 3-1 (25-19, 25-13, 25-27, 25-19), Titanservices-Fusignano 3-0 (25-17, 25-15, 25-12).

u.b.