Volley Serie B e C: San Martino nella tana del Sassuolo. L’Ama sfida la regina

I campionati di pallavolo stanno entrando nella fase più calda, con alcune gare che iniziano ad essere fondamentali per gli obiettivi prefissati. In Serie B, a parte Rubiera, le squadre reggiane sono attese da quattro partite difficilissime. Per l’Ama di Serie B e il CVR di B2 è una vera prova del fuoco, dopo quattro vittorie consecutive.

Serie B. L’Ama San Martino (punti 22) in campo maschile va a giocare nella tana della capolista Kerakoll Sassuolo (40), tra l’altro con un paio di giocatori in imperfette condizioni fisiche. Fischio d’inizio alle 18,30.

Serie B1. Come sempre, o tutte in casa, o tutte in trasferta, con la Tirabassi & Vezzali (25) di scena alle 20,30 a Gossolengo contro la Miovolley (34). La Giusto Spirito Rubierese (37) non dovrebbe avere alcun problema dalle 21 sul parquet piacentino della Vap (1).

Serie B2. Le reggiane si scambiano le avversarie dell’ultimo week-end e dunque la Fos Wimore CVR (25) è a Seravezza sul campo del Canniccia (37) dalle 18. L’Arbor Interclays (28) gioca invece a Firenze alle 21 contro la Rinascita (33).

Serie C maschile. Tutto in campo il girone A: cercano riscatto i Vigili del Fuoco Marconi (30) alle 20 sul terreno del Volley Modena (19); Everton (24)-Ies Group Sassuolo alle 21 alla Rinaldini. Ama San Martino (24) contro la forte RCL (31) alle 17 alla Bombonera; durissimo l’impegno del Fabbrico (17) a Parma alle 18 contro la capolista Circolo Inzani (32).

Serie C femminile. Nel girone A si gioca solo Everton (28)-Emmezeta Piacenza (25) alla Rinaldini alle 17,30. Jovi (18)-Volley Modena (18) è rinviata a martedì 12 alle 20,45. Nel girone B, la capolista Ama San Martino (42) è a Castelvetro (22) alle 18,30; la Reggio Revisioni Rubierese (30) è invece a Nonantola (27) sempre alle 18,30.

c.l.