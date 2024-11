Volley serie B femminile. La Lasersoft viaggia in Veneto a caccia dei primi punti conquistati in trasferta

L’obiettivo è conquistare i primi punti in trasferta. La Lasersoft Riccione, perfetta tra le mura amiche, sale oggi a Castelfranco Veneto (ore 17.30, dirigono Taucer e Gentile) con la fame di chi vuol far bene anche lontano da casa. L’obiettivo è concreto, pur se davanti c’è un Azimut Giorgione piuttosto competitivo e con un record identico a quello delle riccionesi. Per le venete due vittorie, con Castel d’Azzano e a Castelbellino, e un ko, a Forlì. A guidare il gruppo c’è il pluridecorato Sergio Busato, coach dal palmares di altissimo livello tra Serie A e Nazionali, con esperienza anche con la Russia femminile. Rispetto alle stagioni passate, quello di Castelfranco è un gruppo un po’ più giovane, ma sempre competitivo per i vertici e con punte di talento da non sottovalutare. Per la Lasersoft un test di alto livello, ma la squadra ha già dimostrato di essere competitiva. Anche nell’unico ko, quello esterno nel derby di Cesena. L’approccio col campionato di categoria superiore non ha di certo intimidito il gruppo, vispo e pimpante in tutte le prime uscite. Le partite della quarta giornata: Forlì – Padova, Castelbellino – Mestrino, Castel d’Azzano – Jesi, Vicenza – San Vendemiano, Cesena – Teramo, Bologna – Teodora Ravenna.