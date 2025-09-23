Volley serie B femminile. Lasersoft in crescendo, Piraccini:: "Lavoriamo su ricezione e difesa»

La Lasersoft torna tra le mura amiche per il test odierno con Cesena (Fontanelle, 20.30) e fa il punto sulla preparazione a tre settimane dal via del campionato. "Sono contento di come sta andando – dichiara coach Piraccini (in foto) –. Affrontiamo Cesena, un’ottima squadra che fa della fisicità e della tecnica i suoi punti di forza. Voglio vedere delle risposte ad alcune particolari situazioni". Dopo il 3-1 a Gradara col Team Gabicce di B2 e il 2-2 nel test di Forlì con la Libertas, ecco un’altra prova ancora più impegnativa. Buone notizie intanto dall’infermeria, visto che Calvelli è sul punto di riprendere dopo lo stop di dieci giorni. "Su alcune cose siamo più avanti e su altre più indietro – prosegue Piraccini -. Abbiamo cambiato tutti i posti 4 a parte uno e dobbiamo lavorare su ricezione e difesa. In ogni caso stiamo trovando buone risposte fisiche e tecniche".

Lo sguardo è rivolto al futuro, anche per capire come potrebbe essere l’inizio di campionato della Lasersoft. "Sarà un campionato con tre o quattro squadre superiori alle altre, ma credo che l’inizio possa essere alla nostra portata. Andiamo a far visita l’11 ottobre all’Anderlini, che storicamente e anche questa volta ha messo dentro le giovani. Ragazze di valore che sicuramente cresceranno, ma è l’inizio di stagione e dobbiamo approfittarne. Vogliamo iniziare facendo dei punti, anche perché poi alla terza e alla quarta giornata cominciano ad arrivare gli squadroni e la scala delle difficoltà è in ascesa. In ogni caso ci stiamo preparando bene e vogliamo arrivare pronti all’inizio di questo campionato di B1".