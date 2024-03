Volley serie B femminile. Liberi e Forti, una vittoria in scioltezza

Liberi e Forti Firenze

3

Castelbellino

0

LIBERI E FORTI FI: Alberti 5, Costamagna 10, Toccafondo 2, Galli 7, Degli Innocenti 14, Sacchetti 17, Coluccini L., Goretti. All. Pucci.

CLEMENTINA VOLLEY CASTELBELLINO: Stafoggia 3, Canuti 6, Fedeli 8, Grilli 16, Saveriano, Dalla Rosa 1, Ciccolini 7, Sposetti L., Paparelli, Usberti 1. All. Paniconi.

Arbitri: Scialpi e Tizzanini.

Parziali: 25-21, 25-22, 25-21.

Pronto riscatto della Liberi e Forti Firenze che, dopo la sconfitta di Trevi, piega in tre set le marchigiane di Castelbellino. Gara ben gestita dalle atlete dirette da Pucci che hanno saputo chiudere tutte le frazioni, nonostante, come accaduto nel secondo game, il tentativo di rimonta. Nel primo set, sfida equilibrata fino al 16-15, poi le locali allungano sul 21-18 e s’impongono per 25-21. Nella frazione successiva, Sacchetti e compagne avanti per 16-10 e 21-13, quando devono subire, come detto, la reazione delle anconitane che, però, si devono arrendere col parziale di 25-22. Infine, ancora un convincente finale di frazione, consegna l’intera posta in palio alle padrone di casa.

