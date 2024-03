Volley Serie B, Final Four Coppa. L’Arno Castelfranco sfida i bergamaschi

Sorteggio severo o, quanto meno, molto impegnativo per l’Arno Castelfranco. Hanno parlato le urne e così, la squadra del presidente Andrea Volterrani, ha conosciuto i suoi avversari. Sarà Campobasso, in Molise, ad ospitare la Final Four di Coppa Italia di Serie B nel periodo di Pasqua. L’Arno Toscana Garden parteciperà in virtù del primo posto ottenuto alla fine del girone di andata. L’appuntamento, per la semifinale, è per venerdì 29 marzo e, il giorno dopo, per l’eventuale finale. L’Arno Toscana Garden dovrà vedersela contro i bergamaschi dello Scanzorosciate, formazione molto conosciuta nella quarta serie nazionale. Nell’altra semifinale i padroni di casa del Campobasso avranno di fronte Reggio Calabria. Venerdì 29 i primi a scendere in campo saranno i biancoverdi di Francesco Mattioli alle ore 16 alla palestra Ipia Montini. Quello di Campobasso è un appuntamento storico per la società castelfranchese, su un prestigioso palcoscenico, a livello nazionale. "Incontreremo Scanzorosciate in semifinale – ha detto il d.s dell’Arno Toscana Garden, Andrea Cei – e va bene così. Volevamo evitare la squadra di casa che cercheremo, eventualmente, di affrontare in finale". Marco Lepri