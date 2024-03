Volley serie B. Foligno e Trevi con la spinta di casa

PERUGIA – Giornata alquanto accattivante in serie B maschile, l’appuntamento in programma si svolge entro i confini regionali ed è di grande interesse per le ambizioni dell’unica esponente del Cuore Verde d’Italia. C’è grande concentrazione alla Italchimici Intersistemi Foligno che riceve nel suo palasport Giuseppe Paternesi (ore 18) la temibile Sol Caffè Grosseto, attuale terza della classifica. Il momento è molto delicato per le squadre che cercano la salvezza ed i falchetti confidano sulla crescita del palleggiatore Emanuele Basco, i maremmani vivono un periodo di grande euforia e ripongono la loro fiducia sul centrale Emanuele Ielasi. Sabato stuzzicante per la sola formazione regionale iscritta alla serie B1 femminile che gioca tra le mura amiche e cerca di prolungare il momento positivo. La Lucky Wind Trevi è di scena oggi pomeriggio al palazzetto Stefano Gallinella (ore 18) e si confronta con la più accreditata Volleyrò Casal de’ Pazzi; per cercare la vittoria le biancoazzurre possono fare leva sulla straordinaria potenza della schiacciatrice Alessia Corradetti, le laziali contrappongono Amélie Vighetto.