VOLLEY SERIE B. Gruppo Lupi Pontedera: ecco gli avversari. Prima di campionato in trasferta ad Arezzo

PONTEDERAIl Gruppo Lupi Pontedera ha ripreso la preparazione lunedì 25 agosto in vista del campionato di serie B. La compagine biancoceleste è stata inserita nel girone D dove affronterà le seguenti avversarie: Civita Castellana, Perugia, Castelfranco di Sotto, Grosseto, Siena, Tuscania, Camaiore, Massa, Sesto Fiorentino, Arezzo, Cascia e Cecina. La prima di campionato è prevista per sabato 11 ottobre con la trasferta ad Arezzo. Il sabato precedente verrà disputata al PalaMatteoli la terza edizione del Memorial Fabrizio Nasi contro un avversario di rango. A disposizione del tecnico pisano Michele Bulleri (nella foto) ci sono i seguenti giocatori: Pantalei, Lazzeroni, Molesti, Borghi, Lusori, Pozza, Menichini, Barbone, Bergoli, Lazzeri, Maglietta, Taliani e Capponi.

"La squadra è stata molto rinnovata – dice Carlo Nacci – ma, da quanto abbiamo notato in questi primi allenamenti, sembra amalgamarsi bene. Nel corso di questa settimana, coach Bulleri lavorerà di più sulla tecnica, in vista della prima amichevole prevista per giovedì 11 settembre con il Fucecchio militante in C. Dopo di che i test precampionato saranno più impegnativi contro compagini di pari categoria. Sono in corso contatti con le squadre di Camaiore, Castelfranco e Siena". Intanto il Gruppo Lupi sta lavorando con impegno sotto la guida del preparatore atletico Mirko Verbeni. Quest’anno nel gruppo biancoceleste non figura lo schiacciatore Federico Lumini, attaccante rappresentativo, il quale ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, seppur con un certo dispiacere. Il popolare "Lumo" è stato uno dei giocatori più rappresentativi del Gruppo Lupi dando il meglio per il club pontederese presieduto da Giorgio Nazzi.

Marco Lepri