Volley serie B. Gruppo Lupi-Arno, in palio c’è la vetta solitaria

Un derby per la vetta solitaria è quello che si disputa oggi al PalaMatteoli tra il Gruppo Lupi e l’Arno Toscana Garden con inizio alle 18. Sono 15 i punti conquistati dalla squadra di Pontedera e Castelfranco nelle prime 5 giornate, per cui entrambe viaggiano a punteggio pieno. Oggi ne resterà solo una al comando. Finora l’Arno ha perso per strada un solo set, disponendo di un calendario più agevole rispetto al Gruppo Lupi che ne ha lasciati tre pet strada. M se i biancoverdi di Mattioli, erano annoverati tra i favoriti della vigilia (con Tuscania e Civita Castellana), ecco che i biancocelesti di Nuti sono stati la vera sorpresa di questa prima parte di stagione. L’Arno ha dato l’impressione di essere una macchina da guerra, mentre Del Campo ha dato una grande carica ai pontederesi, per i quali si sono aperti nuovi scenari. E pensare che proprio Del Campo in estate sembrava già essere dell’Arno ma un mercato spesso imprevedibile l’ha poi visto firmare per il club del presidente Giorgio Nazzi. Il tecnico Marco Nuti proporrà la diagonale di palleggio formata da Lazzeroni e Frosini, al centro capitan Lusori e Antonelli, Lumini e Del Campo di banda con Maggiorellli libero. Coach Mattioli replicherà con Berberi in regìa e Da Prato opposto, Testagrossa e Samminiatesi centrali, Nicotra e Crescini di banda con Taliani libero. Ingresso a offerta libera per andare incontro a tutte le tasche. Oggi alle 17 al PalaParenti i Lupi (settimi con 7 punti) ricevono la Sestese in quinta posizione con 11 punti. Marco Lepri