Volley, Serie B. Gruppo Lupi Pontedera e Codyeco Lupi. Domenica da protagonisti: successi per 3 a 0

Il turno di Ognissanti è stato favorevole al Gruppo Lupi Pontedera ed alla Codyeco Lupi Santa Croce. Le due squadre si sono imposte per 3-0 su Massa Carrara e Grosseto, nelle gare disputate fra le mura di casa. Hanno invece riposato i castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden. Questi riprenderanno sabato prossimo col derby interno contro i "Lupi" santacrocesi, reduci da due vittorie consecutive che hanno dato una sostanziosa spinta in avanti ai ragazzi di Bocini. Una curiosità: Pontedera e Santa Croce, hanno lasciato entrambe, in questo quarto turno, 52 punti ai rispettivi avversari. Al PalaMatteoli il Gruppo Lupi si è così imposto: 25-23; 25-16; 25-13. Al PalaParenti la Codyeco Lupi ha così piegato i maremmani: 25-22; 25-19; 25-11. Le due gare hanno avuto lo stesso andamento: primo set sofferto, secondo di assoluto controllo e terzo totalmente dominato. Pontedera è prima da sola con 12 punti, con un solo set lasciato per strada. Castelfranco staziona al quarto posto, mentre Santa Croce si assesta al settimo. Dietro alla capolista ci sono le due laziali (Tuscania e Civita Castellana) che, quanto prima, soprattutto Tuscania, sferreranno il loro attacco alla prima piazza. Per ora sono i biancocelesti di coach Bulleri a comandare in graduatoria con la presenza del pubblico che dà ragione alla linea dettata dal club. Il libero Taliani è stato premiato come mvp del match. Soddisfazione, a fine gara anche nelle file della Codyeco, con Rocca e Matteini felici: "Questa vittoria ci aiuta molto per la classifica".

Marco Lepri