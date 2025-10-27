Volley serie B. Gruppo Lupi, successo in rimonta. L’Arno si sveglia tardi, ma trionfa

Vincono tutte e tre le squadre della nostra zona nel campionato di B. Comanda Pontedera, dopo tre turni, in cui il Gruppo Lupi ha ottenuto altrettanti successi pieni, confermandosi da solo in testa a quota nove. Seguono i castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden, vittoriosi in rimonta sul Cascia. In coda arriva il primo successo per la Codyeco Lupi che si impone a Massa.

Al PalaLilly di Sesto Fiorentino andava in scena il primo confronto al vertice fra i biancocelesti di Bulleri ed i rossoblù di Marchi. I pontederesi si sono imposti per 3-1 in rimonta, dando sfogo alla loro esultanza al fischio finale. Giustificato l’entusiasmo tra i ragazzi del presidente Giorgio Nazzi i quali si sono imposti con i seguenti parziali: 25-17; 17-25; 20-25; 19-25.

Quest’anno il club del factotum Federico Benvenuti ha cambiato tanto in sede di campagna acquisti. Se ne sono andati giocatori simbolo come Lumini e Frosini, tanto per citare due figure "storiche" del volley pontederese, lasciando la scena ai nuovi arrivati. Questi stanno dando ragione all’operato della dirigenza con un inizio di campionato scoppiettante con due trasferte vinte autorevolmente, come pure l’unico match al PalaMatteoli.

Al PalaBagagli di Castelfranco i biancoverdi di coach Piccinetti hanno trionfato in rimonta sugli umbri del Cascia, imponendosi in un match inedito. La squadra della Toscana Garden si è svegliata tardi dal torpore iniziale. Ci sono voluti due schiaffoni per rimettere in piedi Samminiatesi, Berberi e compagni, impeccabili nelle altre tre frazioni, in cui l’Arno ha ritrovato autostima e voglia di vincere. Questi i parziali: 24-26; 22-25; 25-9; 25-14; 15-11.

La squadra del presidente Volterrani è seconda (7 punti) con tre vittorie di fila, di cui due al quinto set. In trasferta si sono imposti anche i biancorossi della Codyeco Lupi a Massa. La vittoria per 3-2 ha consegnato i primi due punti alla truppa di Bocini, staccatasi da quota zero, lasciando sul fondo: Cecina, Arezzo e Sir Perugia. Questi i parziali: 17-25; 29-27; 16-25; 25-22; 12-15.

"Abbiamo ottenuto una vittoria importante – ha detto coach Bocini – soprattutto per la classifica. Partita intensa ed a corrente alterna ma, disputata con l’atteggiamento giusto. Siamo stati lì, soffrendo in determinati momenti, dimostrando che dalle battaglie possiamo uscirne vittoriosi".

Marco Lepri