Volley serie B. Gruppo Lupi riceve Massa Carrara. Lupi in casa

E’ il turno di Ognissanti, quello odierno in B. Giocano solo le squadre di Pontedera e Santa Croce, mentre riposa Castelfranco. Al PalaMatteoli pontederese, il Gruppo Lupi riceve la visita di Massa Carrara. Inizio ore 18 con ingresso gratuito, cosa che avviene in altri campi (ma non tutti) della categoria. "Per noi – fanno presente i dirigenti – è una partita da prendere con la dovuta concentrazione, senza cullarci sugli allori di un primato, frutto di tre vittorie piene nei primi tre turni".

Gli apuani si presenteranno con una rosa competitiva, integrata da nomi noti in categoria come: Lucarelli, Mosca, Marini e Nannini, i quali si sono fatti valere nei recenti incontri con Cascia e Santa Croce. Massa Carrara è una squadra cha ha dimostrato di saper lottare col coltello tra i denti per cui i biancocelesti di Bulleri dovranno affrontare la gara con la massima concentrazione.

La Codyeco Lupi ospita (ore 17) il Grosseto per confermarsi dopo la vittoria al tie break di Massa. Mettersi alle spalle un gruppetto di dirette concorrenti, trovare ulteriori certezze per disputare un campionato privo di rischi, è uno degli obiettivi della truppa di coach Bocini. I Lupi dispongono di 2 punti, mentre Grosseto è sesto a quota 5.

Riposa invece l’Arno di Castelfranco. La squadra della Toscana Garden riprenderà sabato prossimo col derby in casa con la Codyeco Lupi. I biancoverdi sono reduci dalla vittoria in rimonta sul Cascia.

Marco Lepri