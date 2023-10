Volley serie B. Gruppo Lupi, un compito facile al PalaMatteoli. L’Arno a Sesto Fiorentino per la prova della verità

Le gare del fine settimane in serie B maschile. Si parte con Gruppo Lupi Pontedera con i biancocelesti che ospitano l’Orte al PalaMatteoli alle ore 18 di oggi pomeriggio. Pontederesi primi in coabitazione con Arno e Tuscania con 9 punti ciascuno. Orte ultimo con la certezza che, contro Maggiorelli e compagni, non ci sarà scampo. Coach Marco Nuti tiene comunque i suoi ragazzi ben svegli, invitandoli a non calare l’attenzione per la gara ed a non sottovalutare assolutamente i laziali. Il Gruppo Lupi ha finora sconfitto, sempre per 3-1, i Lupi santacrocesi ed il Grosseto in trasferta ed i laziali del Civita Castellana in casa. Tre risultati di livello che hanno posto subito all’attenzione generale la compagine del factotum Federico Benvenuti. Si prosegue con Sestese-Arno con i castelfranchesi che hanno definito quella odierna, come "la gara della verità", con il loro impego odierno (ore 21) a Sesto Fiorentino contro la storica compagine dell’hinterland del capoluogo di regione. Un solo punto separa le due squadre e per l’Arno, sponsorizzato dalla Toscana Garden, che avverte come non mai l’importanza della gara. L’inizio di campionato dei biancoverdi è stato travolgente con tre successi per 3-0, conseguiti però con formazioni di bassa classifica o di livello medio-basso. Questa sera al PalaLilly, in viale Niccolò Machiavelli, prova della verità contro la granitica Sestese targata Jumbo Office. Il presidente biancoverde Andrea Volterrani ha definito probante il confronto con i forti fiorentini. La gara fra i Lupi di Santa Croce e i viterbesi del Civita Castellana al PalaParenti si giocherà domani alle 17 con le due formazioni separate da un solo punto in classifica. Civita Castellana (4 punti) non ha iniziato bene; i Lupi allenati da Pagliai (3) pure, in un girone F che attribuiva loro maggiori possibilità alla vigilia del campionato.

Marco Lepri