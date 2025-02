Volley serie B: i maschi della Querzoli cercano un’impresa fuori casa che manca da tre mesi. Life365.eu, in casa vietato fallire

Trasferta proibitiva – quantomeno sulla carta – per la Querzoli, attesa oggi (17.30) a Osimo, alla corte della capolista La Nef Re Salmone. Rilanciati dal perentorio 3-0 con cui hanno impallinato i falchetti di Falconara e aggiustato la classifica (+7 sulla zona rossa), Mariella e sodali vanno a caccia dell’impresa, ben sapendo di non avere nulla da perdere. Forlì vuol guarire dal mal di viaggio – non esulta dal 2 novembre; da allora sono arrivati quattro naufragi consecutivi per 3-0 –, ma, al cospetto di Pippo Boesso e compagnia schiacciante, dovrà sfoderare la prova perfetta.

I ‘senza testa’ – ribattezzati così dal nome della statua acefala simbolo di Osimo – godono di ottima salute: hanno espugnato Assisi (1-3), ricacciando a debita distanza (-7) una diretta rivale per un posto al sole dei playoff, allungato a cinque la striscia positiva, riscattando prontamente l’eliminazione dalla Coppa Italia, e non vogliono fermarsi.

Vietato fallire, invece, per la Life365.eu, opposta oggi (17.30), tra le mura amiche del Ginnasio sportivo, alla Smapiù Arena Volley Verona. Precipitate a distanza siderale dalla zona salvezza (-9), le ragazze di coach Marone non hanno alternative alla vittoria (possibilmente piena) per riattizzare la fiammella della speranza di evitare il trapasso in B2. Certo, il match non è ancora decisivo, ma il tempo stringe, i bonus sono esauriti e il calendario mette i brividi. Le veronesi giungono dal ko interno (1-3) nel derby con Giorgione che ha interrotto una mini serie di 2 vittorie di fila, ma sono un osso duro e hanno dato ampia dimostrazione delle loro potenzialità anche lontano dalla comfort zone del ‘PalaRobbi’: già 3 i colpi corsari, compreso quello sul campo della corazzata Volley Team Bologna, prima della classe, clamorosamente ribaltata al tie-break.

Marco Lombardi