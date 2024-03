Volley serie B. I Titani nella tana della capolista

Dopo il 3-0 casalingo con Forlì, la difficoltà sale per la Promopharma San Marino, che sabato è attesa a un impegno tosto nella tana della Begin Collemarino, capoclassifica in questo girone di B. Partita a senso unico? I tifosi dei titani hanno bene in mente il match dell’andata, quando San Marino si arrese solo al tie-break. "Impegno difficilissimo perché la Begin è una squadra fortissima, con la banda Ferrini e diversi altri giocatori di categoria superiore. Però in palestra stiamo facendo bene e andremo ad Ancona a giocarcela serenamente, tirando fuori le nostre qualità senza pensare troppo a chi abbiamo di fronte – racconta coach Marco Ricci –. Ovviamente stiamo lavorando sulle nostre situazioni tattiche anche in funzione dell’avversario, ma sappiamo che non abbiamo niente da perdere e possiamo fare la nostra pallavolo".