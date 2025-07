Volley serie B. Il Gruppo Lupi inizia il mercato. Da Pistoia Borghi: "Buona opportunità»

Prende lentamente corpo il mercato del Gruppo Lupi di Pontedera, squadra militante in B che avrà in panchina, per la stagione 2025-26 il pisano Michele Bulleri. Il club biancoceleste farà il possibile per mettergli a disposizione una formazione di categoria, non costretta a patire le pene dell’inferno - come negli ultimi due anni - per ottenere la permanenza nella quarta serie nazionale. I registi, come già annunciato, saranno l’esperto Lazzeroni ed il più giovane Pantalei. Al centro, accanto a Lusori e Pozza arriverà un nuovo innesto che possa valerli, sostituendoli in ogni momento. Da verificare gli altri ruoli, anche se il Gruppo Lupi, per allargare la rosa, ha chiuso di recente con Lorenzo Borghi (nella foto), opposto piuttosto potente, di grandi doti fisiche, proveniente dalla compagine pistoiese dei vigili del fuoco Mazzoni, militante in D. Borghi è il primo nuovo innesto per il club presieduto da Giorgio Nazzi e, dopo aver militato per tanti anni nei campionati regionali, si sono aperte per lui le porte di un campionato nazionale, indossando la maglia biancoceleste di Pontedera. Il ventinovenne opposto, alto due metri, vede coronarsi con merito, la sua ultima stagione in D in cui si è rivelato un indiscusso protagonista. "Sono molto contento di aver firmato per il Gruppo Lupi - ha detto Borghi – tenevo a prendere parte al campionato di Serie B e ringrazio la società per avermi dato questa opportunità". Nei prossimi giorni la dirigenza parlerà con Frosini e Lumini, due elementi di spicco, per capire le loro volontà.

Marco Lepri