Volley serie B. Il Mosaico cerca il sorpasso. La ’Pietro Pezzi’ sfida il Rubicone

Una Pietro Pezzi che recentemente ha saputo fare punti anche in condizioni difficili recupera finalmente l’intero organico, pur limitato da qualche acciacco e dalla condizione non ottimale di alcuni elementi. Tutti dovranno dare il massimo nella trasferta di oggi sul campo del Rubicone, formazione che vive un buon momento (sabato scorso ha vinto 3-0 a Ferrara) ed è guidata in panchina da Roberto De Marco, ex tecnico delle giovanili Consar.

Obbligo di vittoria per il Mosaico, nell’impegno interno (PalaCosta ore 18) contro il Genova che all’andata vinse in rimonta (3-2) rifilando alle ravennati la quinta della terribile serie iniziale di nove ko di fila. Una vittoria comporterebbe il sorpasso sulle liguri, anche se l’obiettivo salvezza è tarato più in alto, sul quintultimo posto del Sassuolo, che ha 8 punti di vantaggio e gioca oggi il derby contro Modena. Tisci e le sue giocatrici devono riscattare fra le mura amiche la brutta performance di Forlì dove, sabato scorso, è giunto un pesante 0-3, caratterizzato da poca efficacia in attacco e nei recuperi difensivi. Iin forte dubbio la presenza dell’opposto Tosi. Per la B2 si gioca a Pisignano il derby fra MyTech e Mosaico Jr con tre "punti tranquillità" in palio. L’Olimpia Teodora, impegnata a Potenza Picena, vuole godersi il buon momento, che difficilmente le consentirà di evitare la retrocessione, ma che permette alle giovanissime di Dominico (3 titolari classe 2009) di fare esperienze preziose, cercando di chiudere in bellezza. Il Massa Volley torna alla "Melandri" per affrontare il Fermo, in una sfida fra quarta e terza.

Marco Ortolani