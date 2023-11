Volley serie B. Il Mosaico non sa uscire dalla crisi. A Sassuolo settimo ko di fila

Il Mosaico colleziona a Sassuolo la settima sconfitta consecutiva, mostrando qualche miglioramento di gioco solo nella fase iniziale del match. Nel primo set, dopo una lunga fase punto a punto, Bacchi con un ace trova il 19-16, un gancio sottorete di Bacchilega è il 22-19. Ollino, entrata per la battuta, gioca un astuto pallone all’angolo a due mani per il 24-21 poi perfezionato da una chiusura di Bacchi (alla fine 22 punti con un buon 42%). Nel secondo set break emiliano (11-15); entra Engaldini in regia, ma l’inerzia non cambia fino al 17-25. Venco rientra in sestetto per il terzo set. Il Mosaico insegue per tutto il parziale. Ingresso di Benzoni per Tosi sul 4-8 e tentativo di rimonta fino a 20-22. Barbolini si riaffida a Tosi per lo sprint finale che però è di marca emiliana (21-25). Nuovamente Engaldini nel sestetto che affronta un quarto set con poca storia. Sassuolo allunga subito 4-8 e aumenta il vantaggio. Barbolini lancia Ollino per Toniolo e concede minuti a Caruso, che entra con Venco per un doppio cambio a punteggio quasi compromesso (14-22). Qualche buona giocata nel finale rende meno pesante il dettaglio del set: 21-25. Per la serie B maschile la Pietro Pezzi ha vinto con autorità (3-0) il derby con la Querzoli Forlì. Sassuolo-Mosaico 3-1 (22-25, 25-17, 25-21, 25-21) Mosaico: Bacchi 22, Bacchilega 10, Toniolo 7, Testi 8, Venco 1, Tosi 5, Fini (L); Ollino 1, Caruso, Engaldini 1, Benzoni. NE: Gennari, Sbano. All. Barbolini.

Marco Ortolani