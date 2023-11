Volley serie b. Il Mosaico vuole scacciare la crisi. A Fermo il Massa cerca punti

E’ la trasferta più lunga dell’anno per il Mosaico di B1 (oggi alle 17) che sale a Genova per ritrovarsi dopo un inizio campionato con quattro ko. La dirigenza ha confermato fiducia al tecnico Barbolini e al gruppo delle atlete che, salvo improvvisi scatti di gioco e risultati, potrebbero però uscire subito dalle ambizioni playoff. La seconda squadra del Mosaico, in B2, sfida la MyMech Cervia (domani alle 18 alla Mattioli). Le ragazze di Simoncelli sono in vetta e quelle di Focchi subito in scia, in una classifica molto corta nella parte alta. Difficile anche il momento della giovanissima Olimpia Teodora (zero set vinti dopo 4 partite) che riceve il Porto Potenza Picena (oggi a Lido Adriano). Il MassaVolley è in trasferta a Fermo sul campo di una della capoclassifica (con Riccione e Cervia) con il difficile compito di rinforzare i buoni risultati di avvio stagione. In campo maschile sfida al "Costa", oggi alle 17, fra la Pietro Pezzi (finora 2 sconfitte in casa e due vittorie fuori) e il Sab Rubicone, con importanti punti salvezza in palio.

Marco Ortolani