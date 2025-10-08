Volley, serie B. Il presidente: "Emozioni che ci resteranno dentro a lungo». Memorial Nassi, grande successo

Il Gruppo Lupi Pontedera si è imposto nella quarta edizione del Memorial Fabrizio Nassi. I biancocelesti di coach Bulleri hanno sconfitto per 3-2 la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, squadra di pari categoria, guidata da Bocini, al termine di una gara combattuta. Questi i parziali: 25-23; 24-26; 31-33; 25-23; 15-11.

Pontedera ha schierato il seguente sestetto: Pantalei-Borghi, Menichini-Pozza, Miglietta-Bergoli e Taliani libero. Così Siena: Mignano-Rocca, Baldini-Peruzzi; Matteini-Riccò e Bini libero. Il libero del Gruppo Lupi, Taliani è stato premiato come migliore in campo, mentre nelle file rossoblù, ha fatto molto bene il libero Bini e l’attaccante Maletaj, entrato nel corso della gara.

Si sono affrontate due squadre giovani e rinnovate rispetto al passato, ad una settimana dall’inizio della B. Si è giocato dinanzi ad una bella cornice di pubblico. Il presidente biancoceleste Nazzi, si è così espresso: "Questo Memorial Nassi ha lasciato un carico di forti emozioni, che rimarranno dentro a lungo, a partire dall’allegria dei bambini e dei ragazzi del nostro settore giovanile. La partita di sabato scorso è stata il perfetto esempio del volley: grinta, emozioni, lotta serrata, atletismo, tecnica e, sempre e comunque, voglia di prevalere nel rispetto reciproco. Notare al PalaMatteoli tre campioni come Fabio Innocenti, Sandro Lazzeroni e Simone Buti, ci ha ricordato la storia della nostra pallavolo e la semplicità dei campioni veri. Le gentili parole e la dolce presenza della signora Anna, moglie di Fabrizio Nassi, hanno coronato la giornata, al momento delle premiazioni".

Marco Lepri