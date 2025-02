Volley serie B: il programma prima del match domani con Valsugana. 4 Torri, tante iniziative

La partita in programma domenica al palasport (si giocherà alle ore 18) tra 4 Torri e Valsugana Volley sarà caratterizzata da un ricco programma di iniziative in grado di accogliere e condurre meglio gli appassionati ferraresi al fianco della propria squadra.

Intanto il palasport sarà occupato già dalla mattina con le fasi finali del 2° Trofeo Camerani, la manifestazione riservata alle squadre 4x4 miste in cui si confronteranno le migliori formazioni della provincia: per il consorzio Pallavolo Ferrara saranno presenti due squadre, ovvero la Salvi 4 Torri Pall. Ferrara Bianca e la Salvi 4 Torri Under 12F Arancio. Finale prevista nel pomeriggio, con a seguire le premiazioni.

Alle 16.30 ritrovo per Magie d’inverno. Si tratta di un momento tutto dedicato ai bambini e alle loro famiglie, organizzato da Il Bosco delle Meraviglie e Feshion Eventi. Si tratta della prima iniziativa dopo che 4 Torri, tramite il direttore operativo Giorgio Ferroni, e Feshion Eventi, con a capo Alessandra Scotti, hanno siglato un accordo di collaborazione.

Dalle 17 alle 18, nell’immediato prepartita, palasport in musica grazie all’animazione di Dj Maso.