Volley serie B: in campo oggi alle 18. Cavallino 4 Torri all’esame trasferta. A Falconara per crescere ancora

La prima trasferta stagionale della Cavallino 4 Torri è a Falconara. La squadra ferrarese sarà ospite oggi pomeriggio della Pallavolo Sabini Castelferretti: inizio partita ore 18.

Si tratta di una trasferta e di un avversario che la Cavallino 4 Torri conosce un po’ a differenza del Montorio battuto sabato scorso all’esordio: con la squadra anconetana due stagioni fa fu un bello scontro per le posizioni più alte della classifica. Nonostante la conquista delle vittorie sia all’andata che al ritorno, la Sabini arrivò alla fine terza, una posizione avanti alla 4 Torri. Diversi giocatori della squadra di casa saranno in campo anche per questa sera, la Cavallino invece è molto rinnovata e soprattutto proviene dalla vittoria all’esordio contro Montorio, 3-0: "Ci aspetta un incontro con una squadra ostica – ha commentato l’allenatore estense Pupo Dall’Olio – sappiamo che sul proprio campo è in grado di mostrare le cose migliori. E’ una squadra esperta con un palleggiatore che riesce ad orchestrare un gioco veloce. Naturalmente siamo consci delle difficoltà che ci aspettano, ma prima o poi andranno affrontati tutti gli avversari. Noi comunque siamo pronti".

La Pall. Sabini è reduce dalla sconfitta 3-0 a San Mauro Pascoli contro il Sab Rubicone. L’allenatore Silvestrini ha schierato un sestetto base con Giuliani in regia, Violini opposto, Licitra e Schiaratura in banda, Giaccaglia e Gaggiotti al centro, Marchetti libero.

Per Pupo Dall’Olio questi i giocatori a disposizione: Ciardo e Daddio alzatori; Bellia e Ghidoni opposti; Manià, Margutti, Rossetti ricevitori; Dosi, Focosi, Reccavallo e Sanzogni centrali; Poli e Roboni libero.