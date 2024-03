Volley serie b. Jolly Fucecchio incontra Prato . Cip Ghizzani aspetta Montelupo

Sarà un fine settimana di sfide interessanti. Il Jolly Volley Fucecchio, per la 14a giornata del campionato di serie C, girone B, è in trasferta a Prato, dove, al PalaSanPaolo incontra stasera, alle 21, i locali del Vintage. La partita non dovrebbe avere particolari difficoltà per i bianconeri che sono sesti con 20 punti, mentre i locali sono ultimi senza punti. Con una chiara vittoria i fucecchiesi dovrebbero scavalcare il Cus Pisa e portarsi in quinta posizione. In campo femminile, per il girone B la CIP Ghizzani di Castelfiorentino, alle 18, è alla palestra di viale Duca d’Aosta ad aspettare la visita dell’Aspd Montelupo per un derby che si preannuncia molto interessante. Le castellane sono prime con 34 punti ed hanno intenzione di continuare la corsa verso la promozione diretta nella categoria superiore. Le montelupine sono seste con 19 punti e sono in un momento di forma che potrebbe consentire loro di ostacolare la corsa delle ragazze guidate da Pietro Giacomo (nella foto). Sarà insomma una partita combattuta che richiederà il pubblico delle grandi occasioni. Altro derby nella categoria quello che vedrà di fronte, al PalAramini, alle 21, la Timenet Empoli Pallavolo e l’Asd Pallavolo Fucecchio. Le giallonere sono quarte con 30 punti, nel gruppo delle pretendenti alla promozione, mentre le bianconere sono quinte ma a nove punti dalle empolesi, anche se con una partita in meno.