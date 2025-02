Volley serie B. La Codyeco spazza via Genova. E si regala la vetta in solitaria

La Codyeco Lupi torna in vetta da sola (38 punti) dopo la vittoria per 3-0 sul Cus Genova. I liguri sono stati battuti con i seguenti parziali: 25-16; 30-28; 25-20. Il Camaiore (37), principale avversario – nel balletto delle antagoniste, che a turno ci stanno provando – è stato distaccato di una lunghezza. I versiliesi hanno faticato (3-2 ) a Parma. Dall’inizio del campionato, a turno, cambiano gli antagonisti dei Lupi. In avvio ci ha provato San Martino in Rio, poi è toccato alla Sestese, ora è il turno del Camaiore, senza che alcuna fra queste trovi linearità, mettendo veramente pressione ai biancorossi di Pagliai. Questi ha in capitan Colli l’uomo in grado di prendere sempre per mano la squadra, togliendola dalle situazioni più imbarazzanti, facendo la differenza dall’alto della sua esperienza, maturata con anni di militanza in A2. In ogni occasione Colli a risolvere le situazioni più complicate. Dopo la sconfitta sul campo della Spezzanese i Lupi sono ripartiti, con un Colli da preservare, in vista del derby di Castelfranco, contro i biancoverdi di Piccinetti. Questi hanno vinto per 3-0 il derby col Gruppo Lupi Pontedera. I tre set hanno visto la squadra della Toscana Garden imporsi per 25-18.

L’Arno ha disputato una grande partita confermando quanto visto a Sassuolo. I biancoverdi hanno aggredito fin dalle prime battute gli avversari, bissando il successo dell’andata. Grande grinta, massima combattività e concentrazione da parte della squadra di Piccinetti, un tecnico che sta trasmettendo molto ai suoi uomini, ai quali i biancocelesti di Simone Buti non sono riusciti ad opporsi dovutamente. Il Gruppo Lupi ha balbettato in ricezione, è stato poco influente in attacco e scarsamente reattivo, denotando poca voglia di soffrire. La sconfitta ha ricacciato indietro i pontederesi, scesi al quart’ultimo posto e superati dal Cecina.

Marco Lepri