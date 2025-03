Volley serie B. La Codyeco mostra i muscoli. Festeggia anche il Gruppo Lupi

Tutte vittoriose le tre squadre della nostra zona nel campionato di B. Vincono per 3-0 Santa Croce e Castelfranco, mentre Pontedera concede un set ai parmensi. La Codyeco Lupi ha messo sotto i reggiani di San Martino in Rio al PalaParenti, regolando gli ospiti con i seguenti parziali: 25-17; 25-15; 25-19. Buio pesto per i reggiani, superati con lo stesso punteggio dell’andata. I santacrocesi hanno così dato vita ad una perfetta ripartenza dopo il turno di sosta per le elezioni federali. I conciari mantengono un punto di distacco sulle inseguitrici più pericolose (Camaiore e Sassuolo) a loro volta vittoriose tra le mura amiche. Sabato prossimo al PalaParenti andrà in scena il primo dei due confronti diretti. Il Sassuolo verrà a far visita alla squadra di Pagliai. I castelfranchesi della Toscana Garden Arno si sono imposti per 3-0 a Cecina, denotando un invidiabile stato di forma in un girone di ritorno in cui i biancoverdi restano imbattuti, a dimostrazione della netta crescita di una compagine sempre più convinta delle proprie potenzialità. I rossoblù cecinesi si sono arresi con i seguenti punteggi: 22-25; 16-25; 20-25. L’Arno è nono in classifica (28 punti) ma ha tutte le carte in regola per chiudere la stagione migliorando ulteriormente, vista la vicinanza di avversarie come: Grosseto, Spezia e San Martino in Rio. La schiacciante vittoria degli uomini del presidente Andrea Volterrani ha indirettamente avvantaggiato il compito del Gruppo Lupi Pontedera, a sua volta vittorioso sulla Inzani Parma per 3-1. I biancocelesti hanno fatto registrare i seguenti punteggi: 25-20; 21-25; 25-21; 25-20. Pontedera ha superato di due lunghezze la Spezzanese, portandosi ad un solo punto dal Cecina. Una menzione particolare per la volontà di vittoria espressa dopo il pari degli ospiti, con la relativa spinta collettiva, per cogliere i tre punti.

Marco Lepri