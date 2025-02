Volley, Serie B. La Codyeco Lupi può ‘aiutare’. Arno e Pontedera

Prima di ritorno in B dopo la parentesi per la Coppa Italia. Da oggi pomeriggio riprende la lotta. Le squadre della nostra zona scenderanno tutte in campo alle 18. La capolista Codyeco Lupi sarà a Fiorano Modenese con la Spezzanese, l’Arno Toscana Garden a Sassuolo, mentre il Gruppo Lupi riceverà il Firenze Volley. Sui santacrocesi fanno affidamento le squadre di Pontedera e Castelfranco, visto che la Spezzanese potrebbe essere risucchiata in una zona a rischio, nel caso in cui la Codyeco ottenesse la vittoria piena. All’inseguimento dei Lupi (in foto Pahor) c’è il Sassuolo che oggi riceve i castelfranchesi. "Andiamo a Sassuolo per giocare bene – dicono nel clan biancoverde – in noi c’è voglia di far bene e di riscatto". Pesa l’ultima sconfitta interna col Cus Genova che ha rallentato i programmi della squadra di Piccinetti. Il Sassuolo gode dei favori del pronostico. Al PalaMatteoli di Pontedera torna invece il Gruppo Lupi, deciso a partire forte in un girone di ritorno in cui i biancocelesti daranno il definitivo assalto alla salvezza per lasciare il quart’ultimo posto. La vittoria di Grosseto ha ricaricato l’ambiente ed oggi Galabinov e soci ricevono il Firenze Volley. "Partita importante – dice Buti - affronteremo una diretta concorrente per la salvezza. Vogliamo consolidare il livello di gioco".

Marco Lepri