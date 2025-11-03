Volley serie B, la gioia del tecnico amaranto: "E ora sotto con i prossimi impegni». Storica vittoria del Club Arezzo in campionato. Il sestetto di Morelli fa suo l’incontro con Cecina

AREZZOIl primo novembre 2025 resterà una data da incorniciare per il Club Arezzo: la formazione amaranto conquista la prima vittoria della sua storia in serie B battendo al tie-break la Sacma Group Rawlplug Cecina (21-25, 25-14, 23-25, 25-13, 12-15). Una serata dal sapore di rivincita, proprio su quel campo dove due anni fa gli aretini avevano visto svanire la promozione in B nella finale playoff. Una gara dalle mille emozioni, giocata punto a punto, con Arezzo capace di reagire nei momenti chiave e di imporsi nel quinto set grazie a carattere e lucidità. Coach Mirko Morelli festeggia così la sua prima gioia nella nuova categoria, frutto del lavoro di un gruppo giovane ma già maturo.

"La gara di sabato scorso rappresenta l’ennesima data storica per questa società con il timbro di questo eccezionale gruppo di ragazzi: a Cecina, dove due anni fa avevamo perso malamente la finale play off, il Club Arezzo ha conquistato la prima vittoria in serie B" ha commentato coach Morelli al termine della gara."È stata una partita molto isterica, con alti e bassi in attacco, fondamentale sul quale stiamo lavorando intensamente. Il livello di errori è tornato nella norma e questo è un segnale importante. Ora dobbiamo portare l’entusiasmo di questa vittoria nei prossimi impegni, contro avversari molto attrezzati come Camaiore sabato prossimo. Ci aspettiamo il tutto esaurito al Maccagnolo, perché il calore dei nostri tifosi è una spinta fondamentale per i nostri giovani".

M.M.