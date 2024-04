Volley serie B. La Kabel la spunta con Livorno. Ma Foligno rovina la festa

Kabel Volley Prato

3

Ies Mv Tomei Livorno

2

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Corti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.

IES MV TOMEI LIVORNO: Gavazzi, Croatti, Cipriani, Poli I., Grassini, Baracchino, Puccinelli, Papini, Molesti, Poli G., Golino, Lupo, Verdecchia, Piliero, Puccinelli. All. Piccinetti.

Arbitri: Natalini e Benigni Parziali: 24-26; 25-17; 16-25; 25-20; 15-12.

Prato nel derby di serie B vince ma non fa bottino pieno. Se a questo si aggiunge la vittoria a sorpresa di Foligno con la capolista Castelfranco ecco che il weekend della Kabel non può dirsi comunque felice. Per alimentare le chance salvezza, infatti, al Volley Prato servivano i tre punti contro Livorno e il ko preventibabile della rivale Foligno.

La Kabel scende in campo con Lorenzo Alpini e Mattia Civinini in diagonale, Corti e Conti al centro, Matteo Alpini e Bandinelli di banda e Jordan Civinini libero. L’inizio è tutto labronico. Prato rientra nel finale di frazione ma poi cede 24-26 ai vantaggi. Al ritorno in campo i lanieri si riscattano e riequilibrano i conti 25-17. Nemmeno il tempo di festeggiare che il Tomei si riporta avanti nel terzo parziale 16-25, a cui fa da contraltare la quarta frazione, dove la Kabel chiude 25-20. Si arriva così al tie break. Prato scappa 6-1, Livorno rientra 8-7, poi la Kabel vince 15-12.