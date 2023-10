Volley serie B. La Kabel regola anche l’Upc Delta. È la seconda vittoria di fila

Kabel Volley Prato

3

Upc Delta Bevande

2

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini L, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.

UPC DELTA BEVANDE: Daddio, Salvadori, Nannini, Dal Pino, Pauli, Caproni, Facchini, Mannucci, Marini, Fazzi, Macrì, Pucci, Baldaccini, Giovannetti, De Muro. All. Fischetto.

Arbitri: Landini e Verzoni.

Parziali: 25-21; 19-25; 16-25; 25-14; 15-12.

Seconda vittoria di fila per la Kabel. Per il Volley Prato di coach Novelli arriva un successo al tie break in rimonta, stavolta davanti al pubblico amico del Gramsci Keynes contro Camaiore. L’inizio è favorevole ai lanieri che mantengono il controllo della frazione fino a chiuderla 25-21. Poi nel secondo e terzo set c’è un duplice passo indietro: prima i ragazzi di Novelli cedono la seconda frazione 19-25 e poi si ritrovano sotto nel punteggio nel terzo parziale perso 16-25. Qui però la Kabel cambia atteggiamento. Nel quarto set riequilibra i conti 25-14 e nel quinto chiude i conti 15-12.