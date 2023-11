VOLLEY SERIE B. La New Sansepolcro saluta Rossi. Al timone vanno Torelli e Volpi

SANSEPOLCRO

Non è stato un esonero, ma piuttosto una sorta di separazione consensuale. Di certo, questa settimana si sono divise le strade della New Volley Borgo Sansepolcro e di Federico Rossi, l’allenatore che in giugno aveva portato in serie B la squadra gialloblù. A quanto è dato sapere, vi sarebbero stati anche i problemi di lavoro a impedire a Rossi di poter lavorare al meglio in un momento molto delicato, con la New Volley che dopo sei giornate di campionato si ritrova al penultimo posto nel girone F della B maschile con un solo punto all’attivo, frutto del 2-3 casalingo contro il Prato. La società del presidente Alessandro Celli ha optato per la soluzione interna, inserendo Mirco Torelli (già secondo allenatore lo scorso anno) assieme a Paolo Volpi, che era il collaboratore di Rossi. Per i due, esordio questa sera alle 21 sul parquet amico del palasport contro la squadra laziale dell’Anguillara, che l’allora Ediltevere affrontò in C1 oltre quarant’anni fa; serve una prova convincente, in grado soprattutto di produrre la prima vittoria per sbloccare una situazione divenuta pesante. Nelle mani dell’opposto Tasholli la responsabilità principale di un’operazione di risalita che già ora appare come un mezzo miracolo in un campionato che prevede ben quattro retrocessioni.

C.R.