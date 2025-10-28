Volley Serie B. La Sios Novavetro sconfitta al quinto set

In serie B maschile la Sios Novavetro insegue e riacciuffa due volte l’avversario nel conto dei set, ma sul più bello butta via la vittoria perdendo 3-2 contro la Sabini Castelferretti. Al tie-break la formazione settempedana è avanti 14-11, sembra fatta. Invece un inatteso "black out" fa tornare in partita gli ospiti che annullano tre matchball e chiudono la sfida in loro favore con un parziale di 5-0. Coach Domizioli ha tenuto in panchina il forte schiacciatore Skuodis, alle prese con un guaio muscolare, affidandosi agli schiacciatori settempedani Palazzesi (opposto) e Marinozzi (in banda), quest’ultimo fra i migliori. La gara è stata giocata a corrente alternata su entrambi i fronti: bene prima gli ospiti, poi bravi i locali, quindi di nuovo più in palla la Sabini, infine la Sios capace di portare la sfida al quinto set. Rimandato, dunque, l’appuntamento con la prima vittoria interna stagionale. Il prossimo turno vedrà la Sios Novavetro impegnata a Forlì contro la Querzoli, sabato 1° novembre.

m. g.