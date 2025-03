Volley serie B: l’accordo tra Alberto Bova e Davide Urban. Partnership tra 4 Torri e Ascom: "Sport veicolo sociale e culturale»

Nuovo importante partner per la 4 Torri Volley. La società ferrarese annuncia infatti l’accordo di collaborazione con Confcommercio Ascom Ferrara: l’associazione dei commercianti sarà fornitore di servizi per i granata mentre la prima squadra potrà fregiarsi della sponsorizzazione Confcommercio Ascom Ferrara sulle maglie pregara.

L’intesa è stata presentata l’altra sera al palasport: il presidente della 4 Torri Alberto Bova (nella foto) ha accolto il direttore di Confcommercio Ascom Ferrara Davide Urban. Insieme a loro, ha fatto gli onori di casa Federica Taranto, responsabile e curatrice immagine della 4 Torri. "L’intesa – ha spiegato Bova – nasce dalla nostra richiesta di usufruire dei servizi che offre Ascom Confcommercio e al contempo dalla possibilità che abbiamo noi di rendere visibile il loro marchio. Vogliamo rafforzare il nostro primario messaggio di sport come veicolo sociale e culturale, un prezioso aiuto per i giovani del nostro territorio. Anche in questo ci può aiutare Confcommercio Ascom".