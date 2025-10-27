Volley serie B, l’amarezza di De Marco: "Non è una questione di risultato, ma di prestazione. Mentalmente non eravamo pronti». L’Hokkaido sbaglia il primo vero esame

Hokkaido Bologna 0Novavolley Loreto 3(20-25, 22-25, 20-25)

HOKKAIDO BOLOGNA: Falzone 1, Ricci Maccarini 10, Ronchi 8, Bernardis 13, Bandieri 3, Russello 4, Serenari (L1); Tito 2, Tapparo 4, Rivola 1, Branco. Non entrati: Gamberini, De Cocinis, Marani (L2). All. De Marco.

NOVAVOLLEY LORETO: Campana 5, Torregiani 14, Sarzi Sartori 12, Ujkaj 10, Sassi 4, Magini 14, Dignani (L1); Zazzarini 1. Non entrati: Marchetti, Papa, Sampaolesi, Forconi. All. Iurisci.

Arbitri: Libralesso e Bragato.

Hokkaido bocciata al primo vero esame di maturità stagionale: se per paura di volare o per peccato di presunzione lo diranno le prossime uscite, a partire dalla trasferta di San Marino del weekend. Quel che è certo è che a domicilio con Loreto i rossoblù non entrano mai in partita, non c’è gara e il commento di coach Roberto De Marco lascia intendere come a caldo la sensazione è che qualcosa non abbia girato a livello mentale.

A confermarlo c’è pure un primo confronto in spogliatoio subito dopo la partita tra i giocatori. "Non posso essere soddisfatto e non è una questione di risultato, ma di prestazione. A sprazzi abbiamo fatto buone cose, siamo stati in partita nel secondo set ed eravamo davanti nel terzo. Ma se avanti 8-4 prendi 8 punti consecutivi con 3 ace significa che mentalmente non ci sei nel modo giusto".

Parola di Roberto De Marco che fotografa un match in cui l’Hokkaido non c’è da un punto di vista individuale, con diversi giocatori che non offrono la migliore prestazione: questo può succedere. Loreto batte forte e ne approfitta, il primo set scivola via e nel secondo gli ospiti fanno valere l’esperienza nel finale in volata.

Ma Bologna non risponde, non prova e non sa soffrire, con palloni che cadono senza provare a difendere, su situazioni preparate. E nel terzo set, arriva il crollo quando la Hokkaido sembra finalmente in partita e pronta a riaprire il match, con un parziale di 8-0 e poi di 10-2 per gli ospiti. Sarà settimana di riflessione. Riflessioni iniziate a fine partita, quando il capitano Ronchi richiama i compagni nello spogliatoio per un breve confronto dopo un ko senza appello.

Le altre gare: Querzoli Forlì-Cavallino 4Torri Ferrara 3-0, Don Celso Fermo-M&G Grottazzolina 0-3, Sab Group Rubicone-Montorio 3-0, Sios Novavetro San Severino-Sabini Falconara 2-3, Consar Pietro Pezzi Bologna-Beach&Park San Marino 0-3, Paoloni Macerata-Libertas Osimo 1-3.

La classifica: Libertas Osimo 8; Sab Group Rubicone, Querzoli Forlì 7; Novavolley Loreto, Paoloni Macerata, Cavallino 4Torri Ferrara, Hokkaido Bologna, M&G Grottazolina 6; Beach&Park San Marino 5; Sios Novavetro San Severino 4; Sabini Falconara 2; Don Celso Fermo, Consar Pietro Pezzi Ravenna, Montorio 0.