Volley serie B. L’Arno Toscana Garden conquista il derby del cuoio in casa dei santacrocesi

Derby all’Arno e PalaParenti di nuovo terra di conquista. I Lupi sono stati sconfitti per 3-0 dai castelfranchesi sponsorizzati dalla Toscana Garden. Questi i parziali: 20-25; 17-25; 18-25. C’è stata lotta solo nel primo set, con proteste dei biancorossi per due decisioni arbitrali, che hanno svantaggiato i padroni di casa, in un momento importante. Poi nient’altro perché i Lupi non hanno altro a cui appellarsi, in una partita in cui hanno di nuovo deluso. L’Arno si è dimostrato più forte come evidenziato dalla classifica che parla da sola. Nel secondo e terzo set, i conciari non sono stati capaci di reagire, di riorganizzarsi e di cambiare marcia. Pagliai ha cambiato assetto in due-tre occasioni, aumentando forse la confusione tra i suoi. Non c’è stato un solo biancorosso a meritare la sufficienza. Inoltre: scarso spirito combattivo e tanta rassegnazione. Lupi terz’ultimi dopo 11 gare con solo 10 punti all’attivo. Da giocatori che compongono la panchina della Kemas Lamipel di A2 c’era da aspettarsi ben altro rendimento. Nelle file dell’Arno ottima prova di Nicotra, seguito da Testagrossa e dal giovane Simoni. Concreto Aliberti, essenziali Berberi e Taliani, mentre stavolta ha reso meno del solito capitan Da Prato. Il bomber è stato ben marcato conquistando una manciata di punti. Berberi ha allora puntato sul proficuo Nicotra e sui centrali che hanno fatto un figurone. I castelfranchesi hanno corso qualche rischio nel primo set, poi hanno amministrato la gara in discesa.

ML