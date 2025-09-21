Volley Serie B. Marchi sicuro: "BiautoJumboffice protagonista»

La BiautoJumboffice Sestese si sta allenando intensamente in vista dell’inizio del campionato di Serie B che scatterà il prossimo 11 ottobre, con la gara interna contro Assisi. Il tecnico Stefano Marchi, al suo settimo anno sulla panchina della storica compagine di Sesto Fiorentino, si dice soddisfatto dell’organico a sua disposizione che non è stato mutato rispetto alla scorsa annata, ad eccezione di un solo innesto.

"Il fatto che non ci siano stati particolari cambiamenti, è, a mio avviso, un fattore importante, perchè la squadra è già affiatata e non ci sarà, dunque, bisogno di renderla omogenea-afferma l’allenatore. È arrivato Braito dal Firenze Volley, mentre Ammannati e Giachetti hanno lasciato Sesto; è, quindi, presente un gruppo di giocatori di assoluto livello e mi auguro di non dover registrare i tanti problemi fisici, accusati l’anno scorso che ci hanno, purtroppo, fortemente penalizzato-precisa il tecnico".

Sul campionato ha le idee chiare: "Il girone è molto competitivo, con i pisani di Castelfranco e Grosseto che appaiono sestetti di valore, senza tralasciare Camaiore, mentre non posso dare giudizi sulle neopromosse".

Inoltre Marchi spiega che "Il campionato, come al solito è selettivo, ma che ci auguriamo di poter giocare da protagonisti-sottolinea il tecnico. Siamo, dunque, fiduciosi di poter regalare delle belle soddisfazioni ai nostri appassionati e numerosi tifosi", conclude il coach.

Questo l’organico della Sestese: Matteo Marchi e Giona Corti (alzatori), Lorenzo Giampietri, Jacopo Bruni, Christian Giacomelli, Alfredo Neto Goncalves (centrali), Autari Braito, Andrea Catalano e Niccolò Facchini (opposti), Ferdinando Della Volpe, Federigo Del Campo ed Alessandro Pavesi (schiacciatori), Antonio Bottai e Bernardo Carminati (liberi).

Ricordiamo, infine, che tutte le partite del torneo cadetto, verranno trasmesse sul canale Youtube “PallavoloSestese1945”.

Maurizio Filippini