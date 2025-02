Volley serie B maschile. Forlì, tutto facile al Ginnasio: è a +7 sulla zona a rischio

Sessantaquattro minuti: tanto è bastato alla Querzoli per schiacciare il Volley Game Falconara 3-0 (25-17, 25-16, 25-14) e mettere altro fieno in cascina (+7 sulla zona rossa). Passeggiata di salute per Forlì, che stravince su tutta la linea: riceve benone (74% di positive), è performante in attacco (49% e Bigarelli top scorer con 17 palloni messi a terra) e gigantesca a muro (17 punti, di cui 8 della premiata ditta Soglia-Pirini).

Prima del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Simonetta Avalle – la "signora del volley" –, iconica allenatrice che guidò Roma alla conquista della Coppa Cev, mancata in settimana.

Avvio spavaldo della Querzoli: 4-1 e 8-4, con una bomba dai 9 metri di Camerani (nella foto). Forlì non lascia cadere neanche uno spillo nella propria metà campo e schizza via con un filo di gas: 17-11. A quel punto dilaga (21-13) e chiude in scioltezza con un tracciante di D’Orlando: 25-17.

Al cambio campo i falchetti provano a reagire (6-6), ma restano aggrappati al set solo fino al 12-11, dopodichè la Querzoli alza i giri (e pure un muraglione) e si dilegua: 18-12 e 20-14 (magia di seconda intenzione di Mariella). Ed è sempre il capitano a colpire con una battuta flottante (24-15), preludio al 25-16.

Terzo set speculare al secondo: 6-6 e 12-10. Poi il turno di servizio di Camerani (doppio ace) scava l’abisso: 15-10. È un momento chiave dell’incontro: Forlì maramaldeggia e Falconara precipita (19-11). Gaudenzi va a incocciare contro un muro appenninico, i falchetti capiscono tutto e alzano bandiera bianca: 25-14.

Tabellino Querzoli: Mariella 6, N. Kunda ne, Rondoni ne, Pirini 8, Bigarelli 17, Bendi ne, Bolognesi ne, Casamenti ne, Camerani 10, Berti (L), D’Orlando 9, Peripolli ne, Soglia 6, Pusceddu (L2) ne. All.: G. Kunda.

m. l.