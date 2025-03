Volley serie B maschile, ko contro un’avversaria che non vinceva da 3 mesi. La Querzoli frana a Riccione

La Querzoli che non t’aspetti crolla clamorosamente a Riccione 3-1 (25-22, 24-26, 25-21, 25-21). Prova sconcertante di Forlì, che ‘resuscita’ la penultima della classe, reduce da 8 ko consecutivi (non vinceva dal 7 dicembre). La Querzoli è tenera in battuta, distratta in ricezione, latitante a muro e spuntata in attacco; se si sommano 34 errori totali, è un fiasco.

È la Prime Cleaning a menare le danze: Forlì perde progressivamente aderenza (20-14) e cede: 25-22. Cenni di risveglio al cambio campo: 2-5 e 4-10. Ma un break di sei punti consente a Riccione di ribaltare Mariella e compagni: 15-14. Forlì, tuttavia, ai vantaggi s’impone con una frustata di Camerani. Terzo set a fisarmonica, scandito da break (2-5) e controbreak (10-9). Poi la Prime Cleaning strappa: 25-21. Nel quarto atto la Querzoli detta l’andatura (2-5), salvo poi incassare un parziale devastante (8-0) e andare sotto: 10-5. Riccione resiste al colpo di coda forlivese (22-20) e scrive game over.

Tabellino: Peripolli 4, Camerani 5, Bigarelli 17, D’Orlando 8, N. Kunda 1, Bendi 2, Pirini 8, Soglia 8, Bolognesi ne, Rondoni ne, Mariella 6, Berti (l1), Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

m. lo.