Volley serie B maschile. La Sir Academy si misura con Montorio

PERUGIA – Diciottesimo appuntamento stagionale nel campionato di serie B maschile, la gara di oggi si svolge entro i confini regionali ed è molto importante per la rappresentante del Cuore Verde d’Italia. Viene da una lunga striscia di sei sconfitte consecutive la Sir Its Umbria Academy Perugia che torna ad abbracciare il suo pubblico con la ferma determinazione di ripartire di slancio. Al palazzetto di Santa Maria degli Angeli (ore 17) arriva la non irresistibile Montorio Volley, notevolmente attardata in classifica rispetto agli umbri. I block-devils stanno attraversando un momento delicato dovuto a qualche infortunio pesante tra i giocatori esperti, il nuovo assetto resosi necessario è ancora instabile e non ha portato ancora risultati, ma i giovani stanno crescendo. Tra gli uomini del tecnico Natale Monopoli ci si aspetta un concreto apporto dall’emergente schiacciatore Filippo Dionigi. Gli abruzzesi sono tornati al successo nello scorso fine settimana ed hanno alimentato le speranze di salvezza.