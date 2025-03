Volley serie B maschile. La Sir Academy va a sfidare Falconara

PERUGIA – Sarà un fine settimana da seguire a distanza per l’unica esponente del Cuore Verde d’Italia protagonista in serie B maschile che torna in campo nuovamente in trasferta per un incontro che si spera possa segnare una inversione di tendenza. La Sir Its Umbria Academy Perugia è scesa al settimo posto dopo le ultime sconfitte e si reca oggi alla corte di una delle formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere. Gli stimoli saranno altissimi per la T-Trade Group Falconara che è decima ed attardata rispetto ai rivali ma vede la possibilità di sfuttare il momento difficile degli avversari per guadagnare punti preziosi per mantenere la categoria. I marchigiani guidati dal tecnico Davide Persico inseguono il loro obiettivo. I block-devils diretti dall’allenatore Natale Monopoli stanno attraversando un periodo complicato derivante dagi infortuni di due titolari, a cercare di dare una sterzata al giovane gruppo bianconero è l’entusiasmo degli esordienti tra cui cerca spazi il martello Filippo Fossa.