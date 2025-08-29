Volley Serie B maschile. Npsg, arriva il centrale Chirila

Dopo l’importante arrivo dell’esperto Aimone Alletti la Npsg Trading Logistic non si ferma e conferma la volontà di allestire una squadra competitiva per la prossima stagione di Serie B di volley maschile. I biancazzurri danno il benvenuto al centrale Robert Chirila, classe 2005 originario di Parma. È cresciuto nelle giovanili dell’Energy Parma, raggiungendo la B (2021/2022) e la A3 (2022/2023) stagione in cui ha conquistato i play-off promozione e dove ha contemporaneamente disputato il campionato giovanile U19 con la Consar Ravenna, vincendo il titolo italiano. La stagione 2023/24 l’ha visto trasferirsi a Ravenna nel roster della squadra di A2 e nel gruppo U20. Purtroppo un incidente stradale gli ha provocato un serio infortunio al piede, fermandolo dalla fine di febbraio. Si è ripreso con un serio lavoro di recupero e tanta fisioterapia e lo scorso anno ha vestito i colori gialloneri della Canottieri Ongina in serie B. "Robert – commenta il vice presidente Riccardo Donini – è un centrale che il nostro staff aveva messo sotto osservazione già da quando ha militato giovanissimo a Parma nel primo anno della Wimore PR in A3. Sul suo conto abbiamo importanti referenze da parte di Marco Bonitta che l’ha allenato a Ravenna. Alto più di due metri, destro, ha anche un buon salto che lo fa essere difficilmente marcabile in attacco, mentre nella tecnica di muro ha ancora enormi margini di miglioramento. Sotto la guida di coach Parisi e con il perfezionamento dei meccanismi di gioco potrà diventare un elemento importante della nostra squadra".

Ilaria Gallione