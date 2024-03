Volley serie B maschile: ore 18 al Ginnasio sportivo. Querzoli, serve una vera impresa

Testacoda da brividi, in serie B, per la Querzoli. Al Ginnasio sportivo (ore 18) Forlì incrocia le traiettorie con la vicecapolista Pallavolo Sabini Castelferretti, club dell’entroterra anconetano, in un match dal pronostico apparentemente chiuso. Almeno sulla carta.

Sono infatti ben 24 i punti che separano in classifica le due formazioni, che si presentano al faccia a faccia sull’onda di emozioni contrastanti. Spinta giù dal Titano (terzo ko consecutivo), la Querzoli ha l’acqua alla gola (è penultima a -4 dalla zona salvezza) e la coperta corta e sdrucita (ancora ai box il ‘frontman’ Bonatesta, oltre ai lungodegenti Marco Pirini e Camerani), ma si aggrappa alla forza della disperazione, conscia di non avere nulla da perdere.

La Sabini, di contro, è in serie positiva da due turni ma giocherà col lutto al braccio e gli occhi gonfi, al termine di una settimana decisamente complicata. Una vittoria a Forlì verrebbe certamente dedicata al presidentissimo Michele Radicioni, mancato pochi giorni fa all’età di 93 anni, sotto la cui gestione il club castelfrettese conquistò una storica promozione in serie A2. In realtà, oltre all’omaggio al patron, i rivali hanno un’altra motivazione, un chiodo fisso: assaltare la vetta. Infatti The Begin Ancona, prima della classe, osserverà il proprio turno di riposo e ha un vantaggio di soli 3 punti sugli odierni rivali della Querzoli.

Riposa, questa settimana, la Bleu line in B1 femminile. Le ragazze di Biagio Marone torneranno in campo sabato 16 marzo al Ginnasio sportivo per vedersela con le ‘pinguine’ del Volley Garlasco.

m. lo.