Volley serie B maschile. Zephyr Mulattieri cede al Parella nel recupero

ZEPHYR MULATTIERI

1

VOLLEY PARELLA

3

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Cuti 0, Zaccaria 1, Poggio 16, Conti 6, Ruffo 9, Bottaini 0, Orlandi 0, Peripolli 12, Calcagnini 7, liberi Giannarelli e Vignali. All. Delvecchio.

VOLLEY PARELLA TORINO: Becchio 2, D’Ambrosio 12, Salvador 12, Prato 1, Collino 1, Scordino 0, Sbarbori 1, Riccioni 9, Cian 13, Mariotti 2, libero Fabbri. All. Rigamonti.

Arbitri: Bruttini e Vannini.

Parziali set: 20-25, 22-25, 25-16, 21-25.

SANTO STEFANO MAGRA – Brutta sconfitta della Zephyr Mulattieri che nel recupero della 5ª giornata del campionato di pallavolo maschile serie B ha fallito l’occasione di poter agganciare in classifica il Volley Parella, apparso più concentrato. Fra i locali Cuti al palleggio con Poggio opposto, Conti e Ruffo centrali, Peripolli e Orlandi di banda con liberi Vignali in difesa e Giannarelli in ricezione. "In uno scontro diretto - sottolinea coach Delvecchio – avremmo dovuto fare di più. É anche vero che tutto è molto più difficile quando non si è al completo sia in partita che in allenamento".

Ilaria Gallione