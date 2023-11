Volley serie B. Mosaico, niente da fare. Arriva l’ennesimo ko

Non si sblocca il digiuno di vittorie del Mosaico che, in una partita rocambolesca, cede in casa al Volley Modena. L’inizio ravennate è negativo: le emiliane, che difendono molto e sbagliano poco, volano via nel punteggio. Le ravennati (con Engaldini in regia al posto di Venco, tagliata in settimana) sono fallose con Toniolo, che chiude dopo pochi minuti la sua partita, rimpiazzata da Ollino. Poco meglio il secondo set dove il doppio cambio della reintegrata Vigaretti con Benzoni porta il pareggio a 18, prima del guizzo modenese allo sprint. Sullo 0-2 cambia il registro: il Mosaico trova i colpi migliori soprattutto con Tosi, ripetutamente a segno. Nel quarto set superiorità ravennate, a nulla vale l’ingresso di Bartesaghi. Il quinto set fa riemergere vecchie ruggini: Modena vola 4-0 e allarga il vantaggio nel finale con ace dell’ex Lancellotti. Mosaico – Modena 2-3 (13-25, 23-25, 25-13, 25-20, 8-15) Mosaico: Bacchi 17, Bacchilega 18, Toniolo, Testi 7, Tosi 16, Engaldini 3, Fini (L); Ollino 10, Benzoni 1, Vingaretti 1. Gennari, Caruso, Bendoni e Sbano ne. All. Barbolini.