Volley serie B. Mosaico, possibili interventi sulla rosa

Il Mosaico non esce dal tunnel di partite senza vittorie e senza un gioco all’altezza della categoria tanto che, con 3 punti dopo 6 incontri, gli obiettivi di alta classifica devono essere drasticamente modificati. La comunicazione ufficiale della società indica nel "lavoro" la soluzione per uscire dalle difficoltà, ma non è escluso qualche intervento sulla rosa. Sabato a Sassuolo (finora 5 punti per le emiliane) un nuovo test in attesa di uno sblocco che rimetta in carreggiata la stagione. La Pietro Pezzi ha riposato e gioca sabato il classico derby contro la Querzoli Forlì, più volte affrontata negli ultimi anni fra campionato e amichevoli. In B2 femminile si chiude la lunga striscia positiva del Cervia, sconfitto nettamente nel derby sul campo del grintoso Massa Lombarda che mette entrambe le formazioni in una posizione tranquilla di classifica. Il Mosaico Jr, espugnando Bologna, si conferma la bella sorpresa del girone, con un terzo posto in classifica del tutto inaspettato che consente a Focchi e al suo staff di lavorare con più tranquillità sulla giovane rosa. Dura lezione per l’Olimpia Teodora delle giovanissime, che sembra non attrezzata per la categoria, ancora a zero punti.

Marco Ortolani