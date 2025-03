Volley serie B: ore 18 i rossoblù a Monticelli d’Ongina. Villadoro rischia contro il Dual Caselle. L’Hokkaido e il sogno sorpasso

Chi insegue non può sbagliare. In questa condizione c’è la Hokkaido Bologna, terza nel campionato di serie B e a caccia del secondo posto che vale i playoff e il weekend alle porte offre un’occasione di sorpasso. Di nuovo. Cinque giornate fa i rossoblù persero in casa con Crema quando Villadoro fu piegata a domicilio da Mirandola: i due punti che separano le due formazioni sono tutte in quello scivolone inatteso. Bologna si è rimessa in carreggiata, vincendo le ultime tre gare consecutive.

Oggi un’altra chance: i rossoblù di coach Guarnieri saranno di scena alle 18 a Monticelli, in casa della Canottieri Ongina, che veleggia tranquilla a centro classifica, reduce da quattro ko (dei quali due casalinghi) nelle ultime cinque giornate. Serve un colpo esterno, anche perché alla stessa ora, a Sommacamapagna, la Transports Villadoro sarà di scena sul campo della Dual Caselle, formazione che ha vinto 7 delle ultime 8 gare disputate e che poche settimane fa regolò Bologna in tre set e che in casa non perde da 8 turni. Di più: Dual Caselle, in caso di ko di Bologna e di vittoria su Villadoro, potrebbe ancora sperare di riaprire la corsa al secondo posto, salendo a 6 punti da Villadoro a sei giornate dal termine della stagione regolare.

Con lei, pure Scanzorosciate, attualmente a 7 punti dal secondo posto e a cinque punti da Bologna. L’Hokkaido, però non può permettersi passi falsi: anzi ha l’occasione del sorpasso e in ogni caso deve tenere il ritmo: perché il 23 aprile, a Modena, sarà in programma il confronto diretto tra Villadoro e rossoblù, valido per la terzultima giornata di un finale che metterà di fronte la Hokkaido agli scontri diretti con Transports, Scanzorosciate e Mirandola, da cui passerà l’eventuale qualificazione ai playoff: a patto però di non concedersi ulteriori passi falsi dopo quelli con Crema e Dual Caselle. Oggi, intanto, c’è l’occasione del sorpasso al secondo posto.

Le altre gare: Mgr Grassobbio-Cremonese, Modena-Kema Asola Remedello, Radici Products Cazzago-Volley Veneto Benacus, Univolley Carpi-Zotup Scanzorosciate, Ferramenta Astori Montichiari-Stadium Mirandola, Arredopark Dual Caselle-Transports Villadoro. Riposa: Imecon Crema.

La classifica: Stadium Mirandola 60; Transports Villadoro 50; Hokkaido Bologna 48; Zotup Scanzorosciate 43; Arredopark Dual Caselle 41; Volley Veneto Benacus 34; Modena Volley, Canottieri Ongina, Ferramenta Astori Montichiari 30; Radici Products Cazzago 29; Cremonese 27; Kema Asola Remedello 21; Univolley Carpi 14; Mgr Grassobbio, Imecon Crema 13.