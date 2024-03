Volley serie b. ’Pezzi’, vittoria che dà morale. Il derby all’Olimpia Teodora

Per la PietroPezzi bersagliata dagli infortuni ogni partita è un Everest da scalare e vittorie come quella di sabato contro il Civitanova vanno considerate piccole imprese. La squadra di Rizzi, che è scesa in campo con Cerquetti, Minniti e Cardia non al meglio e priva di Raggi, è ancora quartultima, ma ha almeno quattro avversarie nel mirino per il sorpasso che potrebbe dare la seconda rocambolesca salvezza consecutiva. Nelle otto partite rimaste saranno probabilmente decisivi gli scontri diretti. Contro la seconda squadra della Lube decisivo il primo set vinto per 31-29 dopo alterne palle-set. Miglior controllo nei rimanenti due parziali, a dimostrazione della grande volontà di centrare l’obiettivo.

Impresa molto più difficile per il Mosaico, uscito sconfitto con il massimo punteggio a Forlì e con problemi soprattutto nel gioco d’attacco, spesso preda dell’ottima difesa avversaria. Sofia Tosi ha fatto il possibile per poco più di due set, prima di uscire per il suo problema al tendine. La quota salvezza è distante otto punti, da recuperare in altrettante partite. Lo scontro diretto di sabato al Costa contro Genova suona già come ultima spiaggia in una stagione sfortunata dove i tanti cambi (tre elementi del sestetto titolare più l’allenatore) non sono finora serviti all’auspicato cambio di passo.

In B2 la giovanissima Olimpia Teodora non ha perso combattività, nonostante il cammino del campionato sia ormai segnato. E’ giunta la seconda vittoria nel match interno contro Cervia, che inguaia la MyTech, che ha un margine esiguo sulla quota salvezza. Un po’ più tranquille, ma non ancora salve, Massa e Mosaico Jr che hanno anch’esse colto un punto (sconfitte 2-3) nelle partite contro Collemarino e Potenza Picena.

Marco Ortolani