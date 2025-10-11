VOLLEY SERIE B. Prima di campionato. Gruppo Lupi ad Arezzo. Arno esordio in casa

Via al campionato di serie B maschile con tre squadre della nostra zona ai nastri di partenza. Si gioca oggi domani pomeriggio con Pontedera e Castelfranco subito in campo. Poi toccherà a Santa Croce. Gruppo Lupi Pontedera: sarà il Maccagnolo di Arezzo ad ospitare la prima dei biancocelesti del tecnico Bulleri. Inizio ore 17,30 in casa di una neopromossa desiderosa di farsi subito notare fin dalla prima giornata, dinanzi al proprio pubblico. Il Gruppo Lupi (nella foto Nazzi e Innocenti) proviene da un buon precampionato. "Siamo contenti del lavoro svolto – dice Benvenuti – la squadra è molto rinnovata ed ha denotato carattere, grinta e attaccamento fin dalla prima partita; vorrà far benne". Toscana Garden Arno: anche al PalaBagagli la gara avrà inizio alle 17.30 con i biancoverdi opposti al Civita Castellana, compagine viterbese. I laziali hanno sempre disposto di buone formazioni, per cui la formazione di Max Piccinetti dovrà esprimersi al meglio. C’è attesa per il debutto dell’ex "lupo" Colli nelle file castelfranchesi. Codyeco Lupi Santa Croce: è dell’altro ieri l’annuncio del club col ritorno alla vecchia denominazione. Accantonato quindi, per la B, l’appellativo Emma Villas Codyeco Lupi Siena; per cui riecco la Codyeco Lupi Santa Croce. Questa decisione è stata accolta favorevolmente nella cittadina conciaria. Domani pomeriggio alle 18 la compagine allenata da Luca Bocini scenderà in campo a Camaiore.

Marco Lepri