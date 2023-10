Volley serie B, quarto successo di fila a San Mauro Pascoli. 4 Torri lanciatissima e sempre più capolista

sab rubicone

0

4 torri volley

3

Parziali: 22-25, 26-28, 21-25

Quattro su quattro. La 4 Torri Volley non fa sconti alla Sab Group Rubicone, conquistando la quarta vittoria di fila che le permette di conservare il primo posto solitario in classifica. A +1 su The Begin Volley, che nel big match di Ancona travolge la Sios Novavetro restando in scia ai granata. Tornando alla gara di San Mauro Pascoli (provincia di Forlì-Cesena), per la prima volta dall’inizio del campionato la squadra di Fortunari riesce a chiudere i conti in tre set. Nelle prime tre giornate (contro Pallavolo Sabini, Promo Pharma San Marino e Pietro Pezzi Ravenna) infatti erano serviti quattro parziali per spuntarla. Un segnale di maturità lanciato da Smanio e compagni, che finora hanno affrontato avversari alla portata riuscendo comunque sempre a fare bottino pieno. La 4 Torri Volley scende in campo con Biondi palleggiatore, Tosatto opposto, Morelli e Ingrosso schiacciatori, Reccavallo e Marcoionni centrali, Soriani libero. Il primo set finisce nelle mani dei granata col punteggio di 22-25. Nel secondo parziale coach Fortunati conferma il sestetto, ma le difficoltà sono molto superiori. Tanto che la 4 Torri Volley si ritrova sul -4, poi rimonta fino al 24-24 e si aggiudica il braccio di ferro sul 26-28 dopo aver annullato tre set point. Passata la paura, con Mezzani al palleggio al posto di Biondi (già dalla fine del secondo set), nel terzo parziale la 4 Torri Volley torna a comandare le operazioni fino al 21-25 che significa 0-3 e tre punti in saccoccia. Non una prestazione indimenticabile per i granata, che comunque centrano l’obiettivo regalando un’altra soddisfazione al presidente Bova e ai tifosi che – in attesa degli scontri diretti – iniziano a guardare con un certo interesse la graduatoria del girone E di serie B.

s.m.